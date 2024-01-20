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Россия уже победила Украину: заявления экс-разведчика ВС США Шаффера

Россия уже победила Украину: заявления экс-разведчика ВС США Шаффера

Россия уже победила Украину: заявления экс-разведчика ВС США Шаффера Евгения КомароваТони Шаффер, экс-разведчик Вооруженных сил США, 18 января высказал мнение, что Россия способна взять под контроль всю территорию Украины в случае соответствующего решения.

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