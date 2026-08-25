Людмила Бабушкина открыла детский автогородок в Камышлове: он станет примером для всего региона

Детей обучат ПДД в безопасных условиях КАМЫШЛОВ, 25 августа, ФедералПресс. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина дала старт работе детского автогородка на базе детского сада № 1 в Камышлове.
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