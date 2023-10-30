Бедросу Киркорову вызвали скорую: что с отцом короля поп-музыки?

Отцу Филиппа Киркорова — Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь, сообщил источник 5-tv.ru. По предварительной информации, отцу знаменитости стало плохо, он испытывает проблемы с дыханием и начал задыхаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии