Госавтоинспекция пресекла опасное катание подростков на мопеде

В поселке Ванино, Хабаровской край, автоинспекция остановила опасное катание несовершеннолетних на мопеде.
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