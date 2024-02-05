База для установок: в России строят IT-инфраструктуру для передовой науки

В России создали консорциум для развития передовой IT-инфраструктуры. Новая информационно-коммуникационная сеть предоставит отечественным научным организациям необходимую скорость и качество обработки данных при проведении экспериментов на научных установках класса мегасайенс и генетических исследований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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