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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свищев о том, было ли ошибкой пропускать Олимпиаду-2024: «Каждый должен разбираться сам»

– Теперь уже можно с уверенностью сказать, что решение пропустить Игры-2024 было ошибкой и перед теми же пловцами стоит извиниться? – Есть два полярных мнения.

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