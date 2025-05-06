Поставщик попавшего в кадр фильма о Путине кефира заявил о готовности нарастить его выпуск

Рязанское предприятие «Вакинское агро» готово нарастить выпуск продукции после того, как кефир его производства попал в кадр фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина о президенте России Владимире Путине «Россия.
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