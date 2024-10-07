SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

522 подписчика

"Я рада, что он больше не страдает". Младший брат Мадонны умер в возрасте 63 лет

"Я рада, что он больше не страдает". Младший брат Мадонны умер в возрасте 63 лет

Брат певицы Мадонны Кристофер Чикконе умер в возрасте 63 лет после продолжительной борьбы с раком. Звезда опубликовала архивные фото и прокомментировала смерть родственника, с которым её долгие годы связывали напряжённые отношения, отметив, что сделала для него всё, что могла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх