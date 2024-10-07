"Я рада, что он больше не страдает". Младший брат Мадонны умер в возрасте 63 лет

Брат певицы Мадонны Кристофер Чикконе умер в возрасте 63 лет после продолжительной борьбы с раком. Звезда опубликовала архивные фото и прокомментировала смерть родственника, с которым её долгие годы связывали напряжённые отношения, отметив, что сделала для него всё, что могла.