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Представитель Буйнова обвинил пострадавшую пенсинерку в желании нажиться: «Хочет монетизировать»

Представитель Буйнова обвинил пострадавшую пенсинерку в желании нажиться: «Хочет монетизировать»

Скандал вокруг ДТП, виновником которого стал певец, не утихает. Александр Буйнов кадр шоу НТВШумиха вокруг аварии с участием Александра Буйнова все не утихает, поскольку показания участников ДПТ не сходятся.

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