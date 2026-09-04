История и археология: Как спасались от жары до появления кондиционера: от мокрых циновок до первого охладителя воздуха

Летняя жара — испытание, знакомое человечеству с древнейших времен. Задолго до того, как на стенах наших домов появились белые коробки, тихо жужжащие прохладой, люди изобретали удивительно умные способы охладиться.
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