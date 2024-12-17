Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб из-за заложенного в самокат СВУ

Сведения о смерти военного подтвердили в Следственном комитете.Подтвердилась информация о том, что взрыв на Рязанском проспекте в Москве произошёл из-за заложенного в самокат самодельного взрывного устройства.
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