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Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб из-за заложенного в самокат СВУ

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб из-за заложенного в самокат СВУ

Сведения о смерти военного подтвердили в Следственном комитете.Подтвердилась информация о том, что взрыв на Рязанском проспекте в Москве произошёл из-за заложенного в самокат самодельного взрывного устройства.

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