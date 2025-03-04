В Кремле прокомментировали подготовку визита Путина в Турцию

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пока конкретных договоренностей по визиту президента России Владимира Путина в Турцию нет, хотя есть действующие приглашения от обеих сторон, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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