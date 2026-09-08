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Царьград

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МВД подтвердило гибель водителя в ДТП в Лесосибирске

МВД подтвердило гибель водителя в ДТП в Лесосибирске

В Лесосибирске автомобиль Nissan съехал с дороги и врезался в столб, погиб 72-летний водитель. В это же время блогер Алексей Столяров стал участником массового ДТП на Рублёвке, где столкнулись четыре автомобиля.

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