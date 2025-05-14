Агутин ответил на вопрос о молодой любовнице и отношениях с Варум

Певец признал, что его семейная жизнь не всегда была идеальной. Леонид Агутин кадр YouTubeИсполнитель хита «На сиреневой луне» Леонид Агутин стал гостем шоу Басты, где его расспрашивали о карьере и личной жизни.
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