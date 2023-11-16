Штырков показал, как готовится к бою с Минеевым

Известия/ЭДУАРД КОРНИЕНКО "Уральский Халк" Иван Штырков показал, как готовится к бою с Владимиром Минеевым по прозвищу Волжанин, который пройдет 18 ноября на "RED Арене" в Сочи в рамках суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".