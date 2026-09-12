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Юрист Восканян: при ставке НДФЛ 13% возврат за покупку жилья составляет до 260 тыс

Юрист Восканян: при ставке НДФЛ 13% возврат за покупку жилья составляет до 260 тыс

Покупка квартиры дает право вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ. Эти деньги можно направить на ремонт, мебель или досрочное погашение ипотеки.

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