Юрист Восканян: при ставке НДФЛ 13% возврат за покупку жилья составляет до 260 тыс

Покупка квартиры дает право вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ. Эти деньги можно направить на ремонт, мебель или досрочное погашение ипотеки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новак: первый тан...
- АК NDTV: в давке на ...
- Зеленский: встреч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым