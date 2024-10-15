Борьба с кадровым голодом: в Приморье трансформируют систему СПО

В Приморском крае активно развивается система среднего профессионального образования. Сегодня она включает в себя 69 учреждений образования и 100 программ, по которым обучаются почти 49 тысяч человек, сообщает PRIMPRESS.
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