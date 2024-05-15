Первый Цивилизационный форум «Уникальная Евразия» прошел в Гостином дворе

12 мая в Москве прошел I Цивилизационный форум «Уникальная Евразия», который стал логическим завершением и продолжением выставки-форума «Уникальная Россия» и был приурочен к 10-летию функционирования ЕАЭС.
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