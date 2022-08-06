Экономист Кузнецов оценил вероятность возникновения мировых «валютных войн»

pxhere.com Мировые державы могут намеренно ослаблять свои национальные валюты, чтобы справиться с экономическими сложностями, сообщил врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с изданием «Прайм».
pxhere.com Мировые державы могут намеренно ослаблять свои национальные валюты, чтобы справиться с экономическими сложностями, сообщил врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с изданием «Прайм».
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