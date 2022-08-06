От личное мнение

475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    ну-ну... А экстраординарно эти подлецы и Бута вернут? И тех, кого выкрали на чужих территориях?Жан-Пьер: Белый д...
  • Валентина Литвяк
    Хамство, это как раз и есть потребительское и жлобное отношение к святыням. Ничего хамского в замечании Виктории нет....Россияне осадили ...
  • В К
    Да он и так скоро сдохнет!Байден получил от...

Экономист Кузнецов оценил вероятность возникновения мировых «валютных войн»

Экономист Кузнецов оценил вероятность возникновения мировых «валютных войн»

pxhere.com Мировые державы могут намеренно ослаблять свои национальные валюты, чтобы справиться с экономическими сложностями, сообщил врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с изданием «Прайм».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх