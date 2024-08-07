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Аналитики выяснили, сколько барнаульцев надеются выйти на пенсию и жить на сбережения

Аналитики выяснили, сколько барнаульцев надеются выйти на пенсию и жить на сбережения

Стоит отметить, что чем старше барнаульцы, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость Жители Барнаула назвали источники дохода, которые станут для них основными при достижении пенсионного возраста, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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