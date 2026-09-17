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Мировое обозрение

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Энергетики предлагают переложить расходы на защиту от дронов на потребителей

Энергетики предлагают переложить расходы на защиту от дронов на потребителей

Российская энергетика столкнулась с новой статьей расходов, которая стремительно переходит из разряда форс-мажоров в постоянную строку бюджета.

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