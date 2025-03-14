В США работают над возвращением российских нефти и газа в Европу и Азию

В руководстве США изучают возможности сотрудничества с российским «Газпромом» в глобальных проектах, что потенциально может проложить путь к более тесным связям с Россией и мирному соглашению по Украине, пишет Bloomberg, ссылаясь на российские и европейские источники из числа официальных представителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии