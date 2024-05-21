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Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит программу «Советский джаз»

Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит программу «Советский джаз»

Концерт посвящен 90-летию известного российского саксофониста и композитора Георгия Гараняна. предоставлено Пресс-службой28 мая Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит в Московской консерватории программу «Советский джаз», посвященную 90-летию известного российского саксофониста и композитора Георгия Гараняна.

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