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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев»

Ранее капитан «Вашингтона» заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом и может вернуться в «Динамо» летом 2026 года.

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