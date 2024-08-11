Паническая атака при высокой температуре: как ее избежать и что делать, чтобы она прошла Максим МорозовВы не одиноки, если чувствуете, что во время летней жары ваши приступы паники усилились или стали более частыми.
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