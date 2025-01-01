В 2025 году вступят в силу новые налоговые ставки НДФЛ, которые изменят правила продажи жилья.

С 1 января 2025 года в силу вступят новые правила налогообложения при продаже недвижимости. Как сообщил агентству «Прайм» Кирилл Данилов, юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, изменения коснутся ставок НДФЛ.
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