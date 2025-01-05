В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека

В Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека. Анализ респираторных образцов, собранных в медицинских учреждениях с 23 по 29 декабря, выявил наличие вируса гриппа, метапневмовируса человека и риновируса.
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