Военное обозрение

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Близ места выступления японского премьера прогремел взрыв

Близ места выступления японского премьера прогремел взрыв

Японские средства массовой информации сообщают о взрыве в городе Вакаяма. Особое внимание эта публикация к себе привлекает по той причине, что прогремел взрыв в непосредственной близости от места выступления главы правительства Японии Фумио Кисиды.

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