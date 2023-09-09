Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Пусть женщины и дети едут в Россию, а мужчины идут воевать, а то получается, наши мужчины воюют, погибают защищая их ...Постпред РФ в ООН...
  • Александр
    Из аулов хватает. Теперь с хуторов хлопцы за драйвом набегут. Поскачат, а потом…Постпред РФ в ООН...
  • дмитрий ДМИТРИЙ
    КАК БЫ ОНИ У НАС ДИВЕРСИОННЫЕ ГРУППЫ НЕ ОРГАНИЗОВАЛИ И СВОИ ПОРЯДКИ, КАК В ЕВРОПЕ. АДЕКВАТНЫЕ- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!Постпред РФ в ООН...

Американские аналитики допускают «нападение» Китая не на Тайвань, а на Афганистан или Монголию

Американские аналитики допускают «нападение» Китая не на Тайвань, а на Афганистан или Монголию

Из-за активной помощи Тайваню со стороны США Китай якобы может отказаться от планов нападения на остров и проявить агрессию к какой-нибудь другой азиатской стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх