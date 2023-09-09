Американские аналитики допускают «нападение» Китая не на Тайвань, а на Афганистан или Монголию

Из-за активной помощи Тайваню со стороны США Китай якобы может отказаться от планов нападения на остров и проявить агрессию к какой-нибудь другой азиатской стране.
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