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В российский прокат выйдет анимационная комедия «Суперпташки: улетная миссия»

В российский прокат выйдет анимационная комедия «Суперпташки: улетная миссия»

Супергеройский мультфильм для всей семьи можно будет посмотреть уже в конце мая. «Суперпташки: улетная миссия», 2024 кадр из мультфильма«Суперпташки: улетная миссия», 2024 постер мультфильма30 мая в российских кинотеатрах выйдет анимационная супергеройская комедия для всей семьи «Суперпташки: улетная миссия».

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