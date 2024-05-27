В российский прокат выйдет анимационная комедия «Суперпташки: улетная миссия»

Супергеройский мультфильм для всей семьи можно будет посмотреть уже в конце мая. «Суперпташки: улетная миссия», 2024 кадр из мультфильма«Суперпташки: улетная миссия», 2024 постер мультфильма30 мая в российских кинотеатрах выйдет анимационная супергеройская комедия для всей семьи «Суперпташки: улетная миссия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии