Мировой рынок умных часов в третьем квартале вырос на 9 % год к году — лидерами роста стали Huawei и Fire-Boltt

Мировой рынок умных часов показал в III квартале 2023 года впечатляющий рост на 9 % по сравнению с предыдущим годом, сообщила исследовательская фирма Counterpoint Research в своём новом исследовании Global Smartwatch Model Tracker.
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