❌ Студенты не примут участие в археологических раскопках в Крыму в этом году По словам научного сотрудника НИЦ истории и археологии РК КФУ им.
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❌ Студенты не примут участие в археологических раскопках в Крыму в этом году По словам научного сотрудника НИЦ истории и археологии РК КФУ им.