К выпуску микросхем HBM4 компания Samsung будет готова в следующем году Потерпев ...

К выпуску микросхем HBM4 компания Samsung будет готова в следующем годуПотерпев определённые неудачи на поприще поставок HBM3E для нужд Nvidia, южнокорейская компания Samsung Electronics старается наверстать упущенное при подготовке к массовому выпуску памяти типа HBM4.