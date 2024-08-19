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К выпуску микросхем HBM4 компания Samsung будет готова в следующем году Потерпев ...

К выпуску микросхем HBM4 компания Samsung будет готова в следующем году Потерпев ...

К выпуску микросхем HBM4 компания Samsung будет готова в следующем годуПотерпев определённые неудачи на поприще поставок HBM3E для нужд Nvidia, южнокорейская компания Samsung Electronics старается наверстать упущенное при подготовке к массовому выпуску памяти типа HBM4.

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