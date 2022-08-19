Будут ли дождливыми выходные в Уссурийске, рассказали синоптики (интерактивная метеокарта)

В предстоящие выходные дни атмосферные фронты обусловят в Приморском крае неустойчивую погоду. Синоптики "Примпогоды" рассказали ИА UssurMedia о том, чревато ли это осадками в Уссурийске.
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