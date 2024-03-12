Фигурантов громкого дела об «оружейниках» в Петербурге оправдали по двум эпизодам

За ними признали право на реабилитацию. Пушкинский районный суд Петербурга оправдал по двум эпизодам фигурантов громкого дела об «оружейниках» Евгения Плюшкиса, Анатолия Мишина, Константина Кононова и Георгия Шеремета.
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