Лавров посетил гала-ужин АСЕАН в Маниле без национального атрибута

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле без национальной рубашки.
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