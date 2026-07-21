Политика как он...
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Политика как она есть

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Лавров посетил гала-ужин АСЕАН в Маниле без национального атрибута

Лавров посетил гала-ужин АСЕАН в Маниле без национального атрибута

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле без национальной рубашки.

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