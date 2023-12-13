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Газовый котёл взорвался в частном секторе в Новосибирске

Газовый котёл взорвался в частном секторе в Новосибирске

Из-за морозов нагрузка на отопительные приборы растёт, это может привести к ЧП.Взрыв газового котла произошёл в частном доме на улице Ольховская в Кировском районе Новосибирска днём во вторник, 13 декабря.

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