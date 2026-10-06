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Регионы России

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Украинские военные выдают позиции громким смехом и запахом шашлыка — данные штурмовика 'Днепр'

Украинские военные выдают позиции громким смехом и запахом шашлыка — данные штурмовика 'Днепр'

На Запорожском направлении бойцы ВСУ регулярно допускают ошибки, выдавая расположение своих позиций громким смехом, музыкой и разговорами на повышенных тонах, а также разводя открытые костры и распространяя запах жареного шашлыка, сообщили представители группировки 'Днепр'.

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