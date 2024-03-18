The Wall Street Journal: В Вашингтоне нашли след Тегерана и фактор урановых месторождений в разрыве военного соглашения Нигера с США

Недавнее решение властей Нигера разорвать военное соглашение с Соединёнными Штатами, очевидно, было связано с усилением влияния Ирана в этой африканской стране, пишет американское издание The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии