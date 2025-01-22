Товарищеские матчи. «Рубин» сыграет с «Войводиной», «Ахмат» против «Славии» из Софии

Товарищеские матчи «Факел» Россия – «Железничар» Панчево Сербия – 11:00 «Ахмат» Россия – «Славия» София Болгария – 16:00 «Рубин» Россия – «Войводина» Сербия – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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