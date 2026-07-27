В ночь на 27 июля Белгород подвергся массированной атаке противника В ночь на 27 июля Белгород и Белгородская область подверглись массированной ата.
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В ночь на 27 июля Белгород подвергся массированной атаке противника В ночь на 27 июля Белгород и Белгородская область подверглись массированной ата.
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