Сербия пожелала использовать опыт России в развитии "Госуслуг"

Сербия намерена применить российский опыт для создания своего аналога "Госуслуг". Государственный секретарь Сербии Перко Матович обсудил возможность сотрудничества на II Глобальном цифровом форуме, который проходит в Москве с 8 по 10 октября.
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