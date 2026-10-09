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Царьград

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Сербия пожелала использовать опыт России в развитии "Госуслуг"

Сербия пожелала использовать опыт России в развитии "Госуслуг"

Сербия намерена применить российский опыт для создания своего аналога "Госуслуг". Государственный секретарь Сербии Перко Матович обсудил возможность сотрудничества на II Глобальном цифровом форуме, который проходит в Москве с 8 по 10 октября.

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