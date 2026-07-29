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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арбитр Пиньейру о перепалке с Месси в матче ЧМ: «Такие вещи воспринимаются иначе, когда речь идет о Месси или Роналду, но для футбола это естественно. Мы поговорили и поняли друг друга»

Арбитр Жоау Педру Пиньейру высказался о конфликте с Лионелем Месси во время матча сборных Аргентины и Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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