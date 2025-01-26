ИА Новороссия Коллаж: Царьград В Кремле прокомментировали угрозы Трампа ввести санкции за отказ от сделки по Украине.
Ответ Путина Трампу на ультиматум: Сначала блицкриг, потом аншлюс. Россия может открыть еще один фронт
Комментарии
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тн
татьяна неструева
про какой ультиматум все говорят ?
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4 час.
Boris Borisov
Сейчас идёт война выдержек,война действий ещё не наступила. Пока Россия ждёт, смотрит , понимает ! Давайте и мы потерпим !
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2 час.
Валентин Щербаков
Трамп неуравновешанный диктатор и психически больной человек. Его взрывная риторика, абсолютно агрессивные угрозы всем странам, запугивания санкциями и тарифами, еще больше показывают его неадекватность и проявление самодурства. С таким президентом очень скоро многие страны прекратят якшаться....
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28 мин.
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