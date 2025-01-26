Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр яросв
    Просто Браво Захар !!!Захар Прилепин. А...
  • Александр яросв
    Едросы сейчас будут обрабатывать участников СВО под свои стандарты, неугодных отсеевать. Так как у едросов голосовани...Сергей Обухов: Да...
  • Oleg
    Миля это помои стереотипа русофобии где её воспитывала режиссура через секс ради всезвучания !Лолита Милявская ...

Ответ Путина Трампу на ультиматум: Сначала блицкриг, потом аншлюс. Россия может открыть еще один фронт

Ответ Путина Трампу на ультиматум: Сначала блицкриг, потом аншлюс. Россия может открыть еще один фронт

ИА Новороссия Коллаж: Царьград В Кремле прокомментировали угрозы Трампа ввести санкции за отказ от сделки по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
про какой ультиматум все   говорят ?
Ответить
4 час.
Boris Borisov
Сейчас идёт война выдержек,война действий ещё не наступила. Пока Россия ждёт, смотрит , понимает ! Давайте и мы потерпим !
Ответить
2 час.
Валентин Щербаков
Трамп неуравновешанный диктатор и психически больной человек. Его взрывная риторика, абсолютно агрессивные угрозы всем странам, запугивания санкциями и тарифами, еще больше показывают его неадекватность и проявление самодурства. С таким президентом очень скоро многие страны прекратят якшаться....
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх