Ответ Путина Трампу на ультиматум: Сначала блицкриг, потом аншлюс. Россия может открыть еще один фронт

Сейчас идёт война выдержек,война действий ещё не наступила. Пока Россия ждёт, смотрит , понимает ! Давайте и мы потерпим !

Валентин Щербаков

Трамп неуравновешанный диктатор и психически больной человек. Его взрывная риторика, абсолютно агрессивные угрозы всем странам, запугивания санкциями и тарифами, еще больше показывают его неадекватность и проявление самодурства. С таким президентом очень скоро многие страны прекратят якшаться....