Красивые молдавские девушки в борделях будут за рубли обслуживать русских солдат-освободителей. Об этом ходе своего выступления с парламентской трибуны завил ветеран молдавской политики, член фракции партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой в ходе обсуждения выступления танцоров ансамбля «Жок» на Петербургском международном экономическом форуме.