Красивые молдавские девушки в борделях будут за рубли обслуживать русских солдат-освободителей. Об этом ходе своего выступления с парламентской трибуны завил ветеран молдавской политики, член фракции партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой в ходе обсуждения выступления танцоров ансамбля «Жок» на Петербургском международном экономическом форуме.
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