Переговоры о денуклеаризации с Россией и Китаем продолжаются, заявил президент США Дональд Трамп. Как следует из интервью телеканалу NewsMax, американский лидер подтвердил продолжение диалога по этой теме с Москвой и Пекином.
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