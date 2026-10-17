Мосты через Днепр: чему учит уничтожение мостов на Дунае в 1999 году Среди странностей ведения СВО с нашей стороны особенно поражает отсутствие систематических ударов по капитальным мостам через Днепр.
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