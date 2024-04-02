Байден стал персоной нон грата на конференции венгерских консерваторов

REUTERS/Elizabeth Frantz Венгерский Центр основных прав объявил президента США Джо Байдена персоной нон грата на конференцию консервативных политических действий (CPAC), которая пройдет в Будапеште в апреле.
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