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Байден стал персоной нон грата на конференции венгерских консерваторов

Байден стал персоной нон грата на конференции венгерских консерваторов

REUTERS/Elizabeth Frantz Венгерский Центр основных прав объявил президента США Джо Байдена персоной нон грата на конференцию консервативных политических действий (CPAC), которая пройдет в Будапеште в апреле.

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