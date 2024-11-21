Левников назначен на матч «Спартак» – «Локомотив» в 16-м туре РПЛ, Карасев рассудит игру «Оренбург» – «Зенит»

22 ноября (пятница) «Рубин» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко.
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