"Партия позорного мира" пошла в атаку. Так называемые "нормализаторы" активизируют опасные процессы, ставя под угрозу нацбезопасность нашей страны.
"Партия позорного мира" пошла в атаку: "Армия врага" уже внутри России
Комментарии
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Андрей Павлов
А не поздно будет? Мигранты хорошо организованны в диаспоры, будут вооружены (ФСБ обнаружила в нескольких десятках регионов ихние склады с оружием, сухпайками и т.п., а сколько не обнаружила?), молодежь не работает, но постоянно тусуется в клубах ММА. Если они по сигналу поднимутся во всех городах, где есть диаспоры (а где их нет?), то что? Подождем?
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1 час.
ЕР
Елена Ратникова
Причем здесь Путин,первым дал клич приглашать мигрантов Лужков,затем Собянин его поддержали губернаторы и бизнесмены.Так как эта дешевая раб сила.Вот и все.
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1 час.
Аркадий Цыганов
Читайте Конституцию и найдёте кучу ляпов. Система управления непонятная. Целей никаких. А России нужна Программа развития к примеру на сто (100) лет.
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37 мин.
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