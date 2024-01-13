"Партия позорного мира" пошла в атаку: "Армия врага" уже внутри России

Андрей Павлов

А не поздно будет? Мигранты хорошо организованны в диаспоры, будут вооружены (ФСБ обнаружила в нескольких десятках регионов ихние склады с оружием, сухпайками и т.п., а сколько не обнаружила?), молодежь не работает, но постоянно тусуется в клубах ММА. Если они по сигналу поднимутся во всех городах, где есть диаспоры (а где их нет?), то что? Подождем?